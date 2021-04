Η Laura Nyro έφυγε από την ζωή μόλις στα 49 της το 1997, αλλά πρόλαβε να αφήσει πίσω της στούντιο άλμπουμ και μια μυθολογία για την τέχνη της που δεν έχει ξεθωριάσει ακόμη. Τουλάχιστον γι' αυτούς που ξέρουν...

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που σπουδαίοι μουσικοί όπως οι Bob Dylan, Joni Mitchell, Elton John, Neil Young, Carole King, Kate Bush, Elvis Costello την αναφέρουν στις επιρροές τους, ενώ τραγούδια της έχουν διασκευάσει από την Barbra Streisand μέχρι τους 5th Dimension και έχουν τραγουδήσει δεκάδες γνωστοί καλλιτέχνες.

Ήρθε η ώρα λοιπόν για μια κυκλοφορία, ένα box set που θα περιλαμβάνει και τους 7 δίσκους της: More Than a New Discovery (1967), Eli and the Thirteenth Confession (1968), New York Tendaberry (1969), Christmas and the Beads of Sweat (1970), Gonna Take a Miracle (1971), Smile (1976) και Nested (1978) καθώς και ένα επιπλέον LP με ζωντανές ηχογραφήσεις, σπάνια και ακυκλοφόρητα.

Η κασετίνα θα περιέχει ακόμη ένα booklet 36 σελίδων με ανέκδοτες φωτογραφίες, με σημειώσεις της ίδιας και συνεντεύξεις από μουσικούς που την έζησαν και συνεργάστηκαν μαζί της.

Το box set θα έχει τίτλο Laura Nyro: American Dreamer και θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιουλίου από την Madfish της Snapper Music.