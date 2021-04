ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στις 28 Μαϊου κυκλοφορεί το Reprise, το άλμπουμ του Moby με επανεκτελέσεις σε κομμάτια του και σήμερα Παρασκευή κυκλοφορεί το τρίτο δείγμα από αυτή τη δουλειά, το “Natural Blues”, στο οποίο συμμετέχει ο Gregory Porter:

Στο Reprise επαναπροσεγγίζει κάποια από τα σημαντικότερα μουσικά έργα του, μέσα από μια καριέρα 30 χρόνων. Μαζί με τη συνοδεία της ορχήστρας της Βουδαπέστης, ο Moby έχει επανεκτελέσει κάποια από τα πιο χαρακτηριστικά του κλασικά έργα, με νέα μουσικά όργανα.

Στο άλμπουμ θα συναντήσουμε και συμπράξεις με καλλιτέχνες όπως τους Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Deitrick Haddon, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn, Skylar Grey & Víkingur Ólafsson.

Μερικά από τα κομμάτια που περιλαμβάνονται στον δίσκο είναι τα “Go”, “Extreme Ways”, “Natural Blues” & “Why Does My Heart Feel So Bad?”.

Η ιδέα για το “Reprise” γεννήθηκε μέσα από την συνεργασία του Moby με τον φίλο του Gustavo Dudamel, στο Walt Disney Concert Hall, τον Οκτώβρη του 2018.

Την ίδια ημέρα με το άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει και το ντοκιμαντέρ Moby Doc. Η βιογραφική ταινία για τον Moby είναι σε σκηνοθεσία του Rob Bralver. Ακολουθεί το trailer:

Η πολυσυζητημένη νέα αυτοβιογραφία του MOBY – ΚΙ ΕΤΣΙ ΔΙΑΛΥΘΗΚΑΝ ΟΛΑ, που προκάλεσε αντιδράσεις αμέσως μόλις κυκλοφόρησε στο εξωτερικό, κυκλοφορεί στην Ελλάδα από το Avopolis και τις Εκδόσεις Οξύ. Περισσότερα, εδώ.