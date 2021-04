Ένα νέο ντοκιμαντέρ για το Harlem Cultural Festival του 1969, το φεστιβάλ δηλαδή που πήρε το ψευδώνυμο "Black Woodstock", έκανε ο Questlove.

Το ντοκιμαντέρ θα λέγεται Summer Of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised) και έχει κάνει ήδη πρεμιέρα στο Sundance κερδίζοντας το βραβείο στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ και θα βρίσκεται στο Hulu από 2 Ιουλίου.

Στη χθεσινή απονομή των 93ων Όσκαρ, πάντως, έκανε πρεμιέρα το επίσημο trailer του ντοκιμαντέρ -μέσα σε όλα, ο Questlove είχε αναλάβει και χρέη dj για τη μεγάλη βραδιά.

Το βλέπετε παρακάτω: