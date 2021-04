ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σε κλίμα «οικογενειακό» σε σχέση με ό,τι τα έχουμε συνηθίσει διεξήχθησαν τα 93α Βραβεία Όσκαρ την Κυριακή 25/4 στο Union Station του Λος Άντζελες (και ξημερώματα Δευτέρας 26/4 για μας στην Ελλάδα) με μοναδικούς παρευρισκόμενους υποψήφιους της φετινής διοργάνωσης αλλά και τους παρουσιαστές της.

Καλύτερη ταινία για την Ακαδημία αποδείχθηκε το φαβορί Nomadland της Chloé Zhao, η οποία αποσπώντας, επίσης, το Όσκαρ Σκηνοθεσίας, γίνεται η πρώτη γυναίκα που το καταφέρνει από το 2008 και την Kathryn Bigelow για το The Hurt Locker και μόλις η δεύτερη στη σχεδόν εκατονταετή ιστορία του θεσμού. Όσκαρ απέσπασε, επίσης, και η Frances McDormand για την ερμηνεία της. Κάπως έτσι, το Nomadland με 3 Όσκαρ, ήταν η πιο πολυβραβευμένη ταινία της βραδιάς.

Κάτι που προκάλεσε εντύπωση στη φετινή διοργάνωση των βραβείων της Ακαδημίας ήταν ότι το βραβείο Καλύτερης Ταινίας δεν ανακοινώθηκε, ως είθισται, τελευταίο, αλλά για το κλείσιμο κρατήθηκαν τα βραβεία των Α' Ρόλων. Το να μην κλείσει η βραδιά με την Καλύτερη Ταινία, έχει να συμβεί από το 1972 και τη 44η διοργάνωση.

Το Όσκαρ Ά Ανδρικού Ρόλου, λοιπόν, δεν πήγε, όπως ήταν σχεδόν σίγουρο, στον εκλιπόντα Chadwick Boseman για την ερμηνεία του στο Ma Reiny's Black Bottom, αλλά στον Anthony Hopkins που «έκλεψε» το βραβείο για την συγκινητική ερμηνεία του στο The Father. Με αυτή του νίκη, στα 83 το χρόνια, ο sir Anthony Hopkins γίνεται, επιπλέον, ο γηραιότερος ηθοποιός που κερδίζει βραβείο Όσκαρ σε οποιαδήποτε κατηγορία. Πάντως, το Ma Reiny's Black Bottom κατάφερε να γράψει αλλιώς ιστορία, μιας και για πρώτη φορά το βραβείο Μακιγιάζ/Μαλλιών πήγε σε έγχρωμες γυναίκες, τις Mia Neal και Jamika Wilson. Επιπλέον, η Jamika Wilson γίνεται συγχρόνως το πρώτο τρανς άτομο που κερδίζει Όσκαρ σε οποιαδήποτε κατηγορία.

Η Yuh-Jung Youn, από την άλλη, που κέρδισε το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου για το Minari έγινε η πρώτη νοτιοκορεάτισσα ηθοποιός που έχει στη συλλογή της χρυσό αγαλματάκι -κι έφυγε και μαζί με τον Brad Pitt... O Daniel Kaluuya, στο μεταξύ, που κέρδισε το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο Judas and the Black Messiah, σε μια στιγμή ειλικρίνειας, ευχαρίστησε εμμέσως τους γονείς του...που έκαναν σεξ κατά την παραλαβή του βραβείου του.

Όσο για το Mank του David Fincher, μπορεί από τις 10 υποψηφιότητες στις οποίες διαγωνίστηκε να κέρδισε μόνο στις 2 (Σχεδιασμός Παραγωγής και Διεύθυνση Φωτογραφίας), αλλά, όπως και να 'χει, έφυγε με περισσότερα Όσκαρ από τον Πολίτη Κέιν...

Αναλυτικά οι νικητές της 93ης απονομής των βραβείων της Ακαδημίας:

Καλύτερη Ταινία

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Α' Ανδρικός Ρόλος

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Α' Γυναικείος Ρόλος

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Σκηνοθεσία

Lee Isaac Chung, Minari

Emerald Fennell, Promising Young Woman

David Fincher, Mank

Thomas Vinterberg, Another Round

Chloé Zhao, Nomadland

Β' Γυναικείος Ρόλος

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Β' Αντρικός Ρόλος

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr., One Night in Miami

Paul Raci, Sound of Metal

Lakeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Διεθνής Ταινία

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

Animation

Onward

Over the Moon

Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Ντοκιμαντέρ

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Πρωτότυπη Μουσική

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Πρωτότυπο Τραγούδι

“Fight for You,” Judas and the Black Messiah

“Hear My Voice,” The Trial of the Chicago 7

“Husavik,” Eurovision Song Contest

“Io Si (Seen),” The Life Ahead

“Speak Now,” One Night in Miami

Πρωτότυπο Σενάριο

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Διασκευασμένο Σενάριο

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Διεύθυνση Φωτογραφίας

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Μακιγιάζ/Μαλλιά

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Σχεδιασμός Κοστουμιών

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Μοντάζ

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Ήχος

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

Μικρού Μήκους -Μυθοπλασία

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Μικρού Μήκους -Animation

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Μικρού Μήκους -Ντοκιμαντέρ

Colette

A Concerto is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song for Latasha

Οπτικά Εφέ

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Σχεδιασμός Παραγωγής

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet