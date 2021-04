Ακούστε το "The Darkness That You Fear".

Με ένα νέο κομμάτι επέστρεψαν οι Chemical Brothers, δύο χρόνια μετά την τελευταία τους δουλειά, No Geography.

Ο Tom Rowlands δήλωσε για το "The Darkness That You Fear": «Είναι ένα ελπιδοφόρο κομμάτι. Όταν βρήκαμε τον συνδυασμό των διαφορετικών φωνών και δούλεψαν πάνω στη ροή της μουσικής, νιώσαμε αισιόδοξα -ήταν κάτι που θέλαμε να μοιραστούμε».

Ακούτε το "The Darkness That You Fear" παρακάτω: