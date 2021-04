Είχε γράψει κομμάτια όπως το "I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)" του Meat Loaf και το "Total Eclipse of the Heart" της Bonnie Tyler.

Πέθανε στα 73 του χρόνια ο Jim Steinman, που έγινε γνωστός κυρίως σαν συνθέτης πίσω από ονόματα όπως ο Meat Loaf, η Bonnie Tyler και η Céline Dion. Ο λόγος του θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός.

O Jim Steinman γεννήθηκε το 1947 στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε πρώτα να ασχολείται με το μουσικό θέατρο, στα φοιτητικά του χρόνια. Μέσω αυτού γνώρισε τον Meat Loaf, που έμελλε να γίνει και η πιο αξιομνημόνευτη συνεργασία του. Έτσι, από το 1975, οπότε και ο Steinman εγκατέλειψε το θέατρο, έγραψε το ντεμπούτο του Meat Loaf, Bat Out of Hell, αλλά και το sequel αυτού, Bat Out of Hell II: Back Into Hell. Κάπως έτσι, εισήγαγε τον όρο του wagnerian rock και έγραψε έναν από τους πιο εμπορικούς δίσκους όλων των εποχών, αλλά και τον δίσκο που περιέχει τη μεγαλύτερη επιτυχία του Meat Loaf, "I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)", αντίστοιχα.

Πέρα από τη συνεργασία του με τον Meat Loaf, ο Jim Steinman έγραψε κομμάτια όπως το "Total Eclipse of the Heart" για την Bonnie Tyler, αλλά και κομμάτια για τη Céline Dion και τους Sisters of Mercy. Το 1996, επίσης, έγραψε τους στίχους για το μιούζικαλ του Andrew Lloyd Webber, Whistle Down the Wind.

Ο ίδιος κυκλοφόρησε μόνο έναν προσωπικό δίσκο, το Bad for Good του 1981. Μπήκε στο Songwriters Hall of Fame το 2012 και στο Long Island Music Hall of Fame το 2016.