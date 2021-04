Ακούστε το νέο τους single "He Said She Said".

O τελευταίος δίσκος που ακούσαμε από τους Chvrches ήταν το Love Is Dead του 2018 και το τελευταίο δείγμα δουλειάς τους ήρθε το 2019 με το κομμάτι "Death Stranding".

Τώρα οι Chvrches επιστρέφουν με ένα νέο single με τίτλο "He Said She Said".

To κομμάτι ηχογραφήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως, μέσω Zoom. Όσο για τους στίχους, η Lauren Mayberry παρέφρασε σε αυτούς πράγματα που της έχουν πει άνδρες ανά διαστήματα. «Το να είσαι γυναίκα είναι εξουθενωτικό και ένιωσα προτιμότερο να τσιρίξω σε ένα pop τραγούδι από το να τσιρίξω στο κενό. Μετά τον τελευταίο χρόνο, όλοι νιώθουμε σαν να το χάνουμε», δήλωσε η frontwoman του γκρουπ.

Ακούτε το "He Said Se Said" παρακάτω: