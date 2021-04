ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στους Weezer αρέσει να γίνονται δημιουργικοί με το merchandise τους -θυμηθείτε τότε που λάνσαραν κουβέρτα με μανίκια.

Τώρα επιστρέφουν με ένα ακόμα item που θα φανεί χρήσιμο εντός σπιτιού. Πρόκειται για μια ηλεκτρική σκούπα-ρομποτ που κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την iRobot, λέγεται Roomba και για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συνεργασίας μετονομάζεται σε Wroomba (με άηχο το w, όπως μας τονίζει το σχετικό διαφημιστικό σποτ).

Όσοι θέλουν διακαώς την αυτόματη ηλεκτρική σκούπα των Weezer, μπορούν να τη διεκδικήσουν σε σχετικό διαγωνισμό, όπως διαβάζουμε στο post με τη διαφήμιση της Wroomba:

Are you longing for a new friend? Perhaps a robot one that cleans up after you?



We got you covered. Introducing the Wroomba (the w is silent).



Enter to win one on https://t.co/oAgBdvoIf5 // @iRobot pic.twitter.com/OMULm5BFK1