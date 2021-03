"Daddy's Home" και η St. Vincent κάνει λίγο ακόμα teasing

Το βουτηγμένο 70s αισθητικής promo δίνει και παίρνει τελευταία από τη St. Vincent.

H κατά κόσμον Anne Clarke, αφού ανακοίνωσε μυστηριωδώς με μια αφίσα την κυκλοφορία της επερχόμενης δουλειάς της Daddy's Home κι αφού κυκλοφόρησε το πρώτο single του δίσκου "Pay Your Way In Pain", τώρα κυκλοφορεί ένα ακόμα teaser βίντεο για τον δίσκο που θα ακούσουμε στις 14 Μαΐου από τη Loma Vista.

Το νέο αυτό βίντεο που διαρκεί κάτι παραπάνω από μισό λεπτό, μοιάζει με -τι άλλο;- 70s διαφήμιση.

Το βλέπετε παρακάτω: