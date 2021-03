"It's a beautiful day" όταν οι U2 κάνουν διαθέσιμες στο YouTube ολόκληρες συναυλίες τους

Οι U2 ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν διαθέσιμες online συναυλίες τους, σε μια νέα virtual σειρά.

Το U2: Virtual Road όπως θα λέγεται αυτή η σειρά, θα τρέξει στο επίσημο κανάλι των U2 στο YouTube, για να προβάλει 4 συναυλίες της μπάντας από διαφορετικές φάσεις της καριέρας τους: από το Slane Castle (2001), το Red Rocks (1983), την Πόλη του Μεξικού (1997) και το Παρίσι (2015). Οι προβολές των συναυλιών θα γίνουν μαζί με opening acts.

Η πρώτη συναυλία θα γίνει διαθέσιμη στις 17 Μαρτίου (που σηματοδοτεί και τη St. Patrick's Day) και θα είναι το U2 Go Home: Live From Slane Castle, με την προσθήκη του Dermot Kennedy ως opening act της ψηφιακής αυτής συναυλίας.

Σειρά θα πάρει το U2: Live At Red Rocks, στις 25 Μαρτίου που θα ανοίξουν οι Fontaines D.C.

Την 1η Απριλίου θα δούμε στις οθόνες μας την εμφάνιση των U2 από την Πόλη του Μεξικού και την PopMart Tour, μαζί με μια perfrormance από την Carla Morrison.

Τέλος, το iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris θα μεταδοθεί στις 10 Απριλίου και θα περιλαμβάνει και μια ερμηνεία της Patti Smith στο "People Have The Power". Την ψηφιακή προθέρμανση θα αναλάβουν οι Feu! Chatterton.