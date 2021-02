To Netflix έχει μια ιστορία να πει για τον Notorious B.I.G.

Δείτε το trailer για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ, Biggie: I Got A Story To Tell.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Notorious B.I.G. βρίσκεται προ των πυλών στο Netflix.

Το Biggie: I Got A Story To Tell θα κυκλοφορήσει την 1η Μαρτίου και θα επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια της ζωής του Notorious B.I.G, αλλά και την πορεία του προς το rap στερέωμα.

Στο ντοκιμαντέρ θα εμφανίζονται οι Faith Evans και Lil Cease, μεταξύ άλλων, ενώ στην παραγωγή θα βρίσκεται η μητέρα του ράπερ, Violetta Wallace και ο Sean Combs, δηλαδή ο Puff Daddy.

Προς το παρόν, παίρνουμε μια πρώτη γεύση με το trailer του Biggie: I Got A Story To Tell παρακάτω: