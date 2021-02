Πέθανε ο Chick Corea

Πέθανε ο μεγάλος jazz μουσικός, Chick Corea, στα 79 του χρόνια, στις 9/2.

H είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση στα social media του μουσικού, στην οποία μαθαίνουμε πως η αιτία θανάτου του ήταν μια σπάνια μορφή καρκίνου, που μόλις πρόσφατα είχε ανακαλυφθεί.

Ο Chick Corea γεννήθηκε το 1941 στο Μασαχουσέτη σε μουσικό περιβάλλον και έμαθε πιάνο σε πολύ μικρή ηλικία.

Στη δεκαετία του '60 μπήκε στη μπάντα του Miles Davis, αντικαθιστώντας τον Herbie Hancock (ο οποίος Hancock πριν από αυτό είχε αντικαταστήσει τον Corea στη μπάντα του Mongo Santamaria) και συμμετείχε σε δίσκου του Davis όπως τα In a Silent Way, Bitches Brew, A Tribute to Jack Johnson, On the Corner, Live-Evil. Την ίδια δεκαετία, συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Stan Getz και ο Dizzy Gillespie.

Ο Corea έφυγε από τη μπάντα του Davis το 1970 για να φτιάξει αρχικά το κουαερτέτο Circle και στη συνέχεια τους Return To Forever (ύστερα από έναν ομώνυμο σόλο δίσκο του). Στη διάρκεια της καριέρας του δημιούργησε διάφορα προσωπικά πρότζεκτ όπως οι Chick Corea Elektric Band, Chick Corea Akoustic Band και Chick Corea New Trio, ενώ συνεργάστηκε με μουσικούς όπως ο Herbie Hancock και ο Gary Burton.

Η συμβολή του Chick Corea στο fusion υπήρξε καθοριστική και εξακολούθησε να κυκλοφορεί μουσική μέχρι το τέλος (ο τελευταίος live δίσκος του, Plays, κυκλοφόρησε πέρυσι). Απέσπασε συνολικά 23 Grammys στην καριέρα του, κάτι που τον κάνει τον jazz μουσικό με τις περισσότερες νίκες στο θεσμό των βραβείων.