O David Crosby βρίσκει τη Phoebe Bridgers «αξιοθρήνητη». Εκείνη του απαντάει όπως του αρμόζει κι εμείς χειροκροτάμε.

Το περασμένο Σάββατο η Phoebe Bridgers εμφανίστηκε στο SNL και μεταξύ άλλων, στο τέλος της performance της, προσπάθησε να σπάσει την κιθάρα της, κάτι που δεν έμεινε ασχολίαστο στα social media -αλλά και που η ίδια δεν άφησε να πέσει κάτω, φέρνοντας στη θέση τους τον Jason Isbell και την Kathleen Edwards στο Twitter.

Ένας ακόμα μουσικός που «τρελάθηκε» βλέποντας τη Phoebe Bridgers να σπάει την κιθάρα της ήταν ο David Crosby. O μουσικός (που πρόσφατα και μια εβδομάδα μετά τον θάνατο του Eddie Van Halen, χαρακτήρισε τον κιθαρίστα «μιεχ»), όταν ρωτήθηκε στο Twitter για το πώς του φάνηκε η προσπάθεια της Phoebe Bridgers να σπάσει την κιθάρα της, εκείνος απάντησε «αξιοθρήνητη». Η πάντα μάχιμη Phoebe Bridgers, ακόνισε τα πλήκτρα της, για να απαντήσει στο tweet του Crosby, χαρακτηρίζοντάς τον «πουτανάκι».

Στο μεταξύ, μια μέρα νωρίτερα, ο David Crosby είχε γράψει στο Twitter πως «Οι κιθάρες είναι για να παίζονται, για να φτιάχνουν μουσική...όχι για να τις χαζοκοπανάμε πάνω σε ψεύτικα μόνιτορ για παιδιάστικη σκηνική ένταση. Πραγματικά, ΔΕΝ δίνω δεκάρα αν το έχουν κάνει άλλοι πριν από αυτή, εξακολουθεί να είναι ΗΛΙΘΙΟ».

Guitars are for playing ..making music .....not stupidly bashing them on a fake monitor for childish stage drama .....I really do NOT give a flying F if others have done it before It’s still STUPID

Το παραλήρημα του David Crosdby δε σταμάτησε εκεί, μιας και...σε μια πιο ολοκληρωμένη «κριτική» του για την εμφάνιση της Bridgers έγραψε πως, «Μου είπαν πως δεν ήταν πολύ καλή βραδιά για εκείνη και είναι αρκετά καλή...Δεν μπορούσα να το δω ή να το ακούσω...Τα κοστούμια σκελετού, επίσης, σου αποσπούσαν την προσοχή...Αυτό με την κιθάρα ήταν παλιό, λάθος, μιμητικό, έδειχνε θυμωμένο, καταστροφικό, ανούσιο, μάταιο».

I am told that wasn’t a very good night for her and she’s really quite good ...I could not see it or hear it then ...the skeleton costumes were kind of distracting as well ....the guitar thing was old , wrong , copy cat, looks angry , destructive , wasteful , pointless https://t.co/uTe0hT0bah