Ο Eminem κυκλοφορεί το Music To Be Murdered By -Side B

Στις αρχές της χρονιάς, ο Eminem κυκλοφόρησε το δίσκο του Music To Be Murdered By.

Τώρα ο ράπερ κυκλοφορεί μια deluxe έκδοση της φετινής δουλειάς του, Music To Be Murdered By -Side B και σε αυτή περιλαμβάνεται ένας ολόκληρος sequel δίσκος 16 κομματιών.

Σε αυτόν συναντάμε τον Dr. Dre, τον Ty Dolla $ign, τον DJ Premier και τη Skylar Gray.

Μαζί με τη νέα deluxe έκδοση του δίσκου, κυκλοφόρησε και ένα βίντεο για το κομμάτι "GNAT" σε σκηνοθεσία Cole Bennett.

Βλέπετε το βίντεο και ακούτε το άλμπουμ παρακάτω: