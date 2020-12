Οι HAIM κάνουν ένα "Christmas Wrapping 2020"

Και λένε "All I Want For Christmas Is A Vaccine". Ακούστε το νέο τους κομμάτι στο οποίο τραγουδάνε για τη φετινή χρονιά όπως της αρμόζει.

Ένα νέο γιορτινό κομμάτι κυκλοφόρησαν οι HAIM.

Στο "Christmas Wrapping 2020 (All I Want For Christmas Is A Vaccine)" οι ΗΑΙΜ «περιποιούνται» το 2020 όπως του αρμόζει, τραγουδώντας τους στίχους που έγραψε γι' αυτές ο Jeremy O. Harris -στους οποίους χωράει από την πανδημία μέχρι το "WAP" και το TikTok.

Την παραγωγή του κομματιού ανέλαβε ο Ariel Rechtshaid, ενώ στο μπάσο βρίσκουμε τον Thundercat.

Βλέπετε το βίντεο για το "Christmas Wrapping 2020 (All I Want For Christmas Is A Vaccine)", με γραφικά του Pedro TOM παρακάτω: