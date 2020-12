Ακούστε τη Flowrence Welch να τραγουδάει το "Have Yourself A Merry Little Christmas"

Το "Have Yourself A Merry Little Christmas" επέλεξε να διασκευάσει η Flowrence Welch, συμμετέχοντας σε ένα livestream event φιλανθρωπικού χαρακτήρα, για την οικονομική υποστήριξη του οργανισμού Nordoff Robbins.

Την εμφάνιση της τραγουδίστριας των Florence and the Machine παρουσίασε ο Nile Rodgers, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «μια μαγική performance από μια σαγηνευτική, πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα, με μια φωνή που δεν μπορείς να ξεχάσεις».

Βλέπετε την εμφάνιση της Florence Welch (22:50) αλλά και ολόκληρο το livestream event παρακάτω: