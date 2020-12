Σύντομα θα ακούσουμε τις διασκευές του David Bowie σε John Lennon και Bob Dylan

Το 1998 ο David Bowie είχε δοκιμάσει την τύχη του σε δύο διασκευές, οι οποίες δεν είχαν κυκλοφορήσει επίσημα ως τώρα.

Συγκεκριμένα, ο μουσικός είχε διασκευάσει το "Mother" του John Lennon και το "Tryin' To Get To Heaven" του Bob Dylan, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν σε ένα 7ιντσο, αλλά και ψηφιακά, στις 8 Ιανουαρίου του 2021, την ημέρα δηλαδή που ο Bowie θα έκλεινε τα 74α του χρόνια.

Η διασκευή στο κομμάτι του Lennon ηχογραφήθηκε με τον Tony Visconti και προοριζόταν για ένα tribute στο σπουδαίο μουσικό που, τελικά, δεν είδε το φως της ημέρας, ενώ η διασκευή στο κομμάτι του Dylan προέκυψε από τις ηχογραφήσεις για το live δίσκο LiveAndWell.com του 1999.

Το 7ιντσο θα κυκλοφορήσει περιορισμένα, σε 8147 αριθμημένες κόπιες.

" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">