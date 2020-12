Ποια θα υποδυθεί την Whitney Houston στη μεγάλη οθόνη;

Το biopic I Wanna Dance With Somebody βρίσκεται στα αρχικά στάδια παραγωγής.

Ένα νέο biopic για τη ζωή της Whitney Houston βρίσκεται στα σκαριά,

Στο Ι Wanna Dance With Somebody το ρόλο της τραγουδίστριας θα αναλάβει η βρετανίδα ηθοποιός Naomi Ackie, την οποία έχουμε δει στο Star Wars: Rise of Skywalker.

H Naomi Ackie

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2022 και το σενάριο υπογράφει ο Anthony McCarten, που έγραψε επίσης το Bohemian Rhapsody, μαζί με τη Stella Meghie, η οποία θα είναι και η σκηνοθέτις της ταινίας.

Για την επιλογή της Naomi Ackie για το ρόλο της Whitney Houston, η Meghie σχολίασε: «Περάσαμε το μεγαλύτερο μέρος της περασμένης χρονιάς ψάχνοντας εξαντλητικά για μια ηθοποιό που μπορούσε να ενσαρκώσει τη Whitney Huston. Η Naomi Ackie μας εντυπωσίασε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Συγκινήθηκα από τη δυνατότητά της να αιχμαλωτίσει τη σκηνική παρουσία ενός παγκόσμιου icon και να φέρνει το ανθρώπινο στοιχείο στην ιδιωτική της ζωή».