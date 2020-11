Δύο νέα κομμάτια από τους System of a Down μετά από 15 χρόνια

Ακούστε τα "Protect The Land" και "Genocidal Humanoidz" που η μπάντα έγραψε για τη διαμάχη μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας.

Μετά από 15 χρόνια, τα μέλη των System of a Down βρέθηκαν και πάλι μαζί για να ηχογραφήσουν δύο νέα κομμάτια.

Το "Protect The Land" και το "Genocidal Humanoidz", όπως λέγονται τα νέα τραγούδια που κυκλοφόρησε η μπάντα, γράφτηκαν για τη διαμάχη μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας -από την δεύτερη έχουν καταγωγή οι System of a Down.

Τα κομμάτια έγραψε και ανέλαβε και την παραγωγή τους ο κιθαρίστας της μπάντας, Daron Malakian, ενώ τα έσοδα από αυτά θα πάνε υπέρ του ταμείου της Αρμενίας.

Βλέπετε το βίντεο για το "Protect The Land" και ακούτε και τα δύο νέα κομμάτια των System of a Down παρακάτω: