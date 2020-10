O Donald Trump μπορεί να νιώσει "In The Air Tonight" το εξώδικο του Phil Collins

Για άλλη μια φορά, ο Donald Trump χρησιμοποίησε μουσική χωρίς άδεια για προεκλογικούς σκοπούς, προκαλώντας την αντίδραση του δημιουργού της.

Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη φορά χρησιμοποίησε το "In The Air Tonight" του Phil Collins σε συγκέντρωσή του στην Αϊόβα που διεξήχθη στις 14 Οκτωβρίου, κάτι που οδήγησε τον μουσικό στο να του στείλει εξώδικο προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ που του απαγορεύει τη χρήση του κομματιού. Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Trump χρησιμοποιεί χωρίς άδεια το τραγούδι του Collins, μιας και ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και τον περασμένο Ιούνιο σε ομιλία του στην Τάλσα, με τους νομικούς εκπροσώπους του μουσικού να στέλνουν και πάλι εξώδικο.

Μέσα σε όλα, αυτό που δεν υπολόγισε ο Trump είναι ότι, σε εποχές Covid-19, δημιουργείς περίεργους συνειρμούς με στίχους όπως "I can feel it coming in the air tonight"...