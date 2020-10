Ο Kevin Parker των Tame Impala...κλωνοποιήθηκε για να παίξει το "Why Won’t They Talk to Me?"

Ξέρουμε μεν ότι είναι η κεφαλή πίσω από τους Tame Impala, αλλά ο Kevin Parker είπε να το πάει αυτό ένα ακόμη βήμα πιο πέρα.

Έτσι, σε ένα νέο βίντεο που δημοσιεύθηκε βλέπουμε τον Parker σε μια εκτέλεση του κομματιού "Why Won’t They Talk to Me?" στην οποία...κλωνοποιείται και αναλαμβάνει όλα τα όργανα αλλά και όλα τα φωνητικά.

Το βίντεο γυρίστηκε στο πλαίσιο του δημιουργικού συνεδρίου του Adobe Max και σε αυτό βοήθησε ο στενός συνεργάτης του Parker, Alex Haygarth.

Βλέπετε την πρωτότυπη performance του αρχηγού των Tame Impala παρακάτω: