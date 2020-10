Έχουμε το tracklist του νέου δίσκου της Ariana Grande

Ο νέος δίσκος της Ariana Grande, Positions, βρίσκεται προ των πυλών, μιας και θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, ενώ έχουμε ακούσει ήδη το πρώτο ομώνυμο single.

Εν αναμονή λοιπόν του δίσκου, η Grande έδωσε στη δημοσιότητα και το tracklist του και σε αυτό συναντάμε τα ονόματα των Weeknd, Doja Cat και Ty Dolla $ign.

Tracklist:

positions:

01 shut up

02 34+35

03 motive [ft. Doja Cat] 04 just like magic

05 off the table [ft. The Weeknd] 06 six thirty

07 safety net [ft. Ty Dolla $ign] 08 my hair

09 nasty

10 west side

11 love language

12 positions

13 obvious

14 pov