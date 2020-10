Έρχεται νέα συλλογή με σπάνιο και ακυκλοφόρητο υλικό του Ennio Morricone

Η Decca Records αναμένεται να κυκλοφορήσει μια νέα συλλογή με τον τίτλο Segreto με σπάνια μουσικά «διαμάντια» του σπουδαίου Ιταλού συνθέτη Ennio Morricone, από τα οποία τα 7 είναι εντελώς ακυκλοφόρητα. Η συλλογή αυτή θα είναι διαθέσιμη σε φυσικό προϊόν αλλά και ψηφιακά στις 6 Νοεμβρίου και είναι η πρώτη κυκλοφορία μετά το θάνατο του συνθέτη τον περασμένο Ιούλιο.

Η νέα αυτή συλλογή περιέχει σπάνια και ξεχασμένα κομμάτια καθώς και εναλλακτικές εκτελέσεις από τα ιστορικά αρχεία της δισκογραφικής εταιρείας Cam Sugar. To Segreto ερευνά αυτό που θεωρείται σαν η πιο δημιουργική περίοδος του Morricone, δηλαδή από τα τέλη των 60s μέχρι τις αρχές των 80s και καταδεικνύει την σπουδαία επιρροή του στις μελλοντικές γενεές μουσικών και συνθετών κινηματογραφικής μουσικής. Στη συλλογή συναντάμε μια σειρά από κινηματογραφικά θέματα μέσα από τα οποία ο Morricone καθιέρωσε το μοναδικό του στυλ συνδυάζοντας μια σειρά από είδη μουσικής από την avant-garde μέχρι την εκλεπτυσμένη pop και ταινίες όπως οι Lui Per Lei, Stark System, La Smagliatura, & Il Clan Dei Siciliani.

‘Morricone Segreto’ – Tracklist

01 – Vie-Ni (alt. take) – QUANDO L’AMORE Ė SENSUALITÀ – 1973 *

02 – Fantasmi Grotteschi (edit) – STARK SYSTEM – 1980 **

03 – Vita e Malavita – STORIE DI VITA E MALAVITA – 1975

04 – Tette e Antenne, Tetti e Gonne – LA SMAGLIATURA – 1975

05 – Patrizia (alt. take – con voci) – INCONTRO – 1971 *

06 – Per Dalila – IL BANDITO DAGLI OCCHI AZZURRI – 1980

07 – 18 Pari – UN UOMO DA RISPETTARE – 1972

08 – Psychedelic Mood – LUI PER LEI – 1971 *

09 – Fuggire Lontano (edit) – L’AUTOMOBILE – 1971 **

10 – Jukebox Psychédélique – PEUR SUR LA VILLE – 1975

11 – Fondati Timori – LA SMAGLIATURA – 1975

12 – Edda Bocca Chiusa – LUI PER LEI – 1971 *

13 – Non Può Essere Vero – MIO CARO ASSASSINO – 1972

14 – Eat It (versione singolo) – EAT IT – 1969

15 – Nascosta nell’Ombra – QUANDO L’AMORE Ė SENSUALITÀ – 1973

16 – Dramma su di Noi – SPOGLIATI, PROTESTA, UCCIDI – 1972

17 – Lui per Lei – LUI PER LEI – 1971 **

18 – Beat per Quattro Ruote – L’AUTOMOBILE – 1971 *

19 – Stark System (Rock) – STARK SYSTEM – 1980 **

20 – Il Clan dei Siciliani (Tema n. 5) – IL CLAN DEI SICILIANI – 1969 *

21 – René La Canne – RENE LA CANNE – 1977

22– Ore 22 – SAN BABILA ORE 20: UN DELITTO INUTILE – 1976 **

23 – Sinfonia di una Città - Seq. 4 – COPKILLER – 1983

24 – L’Immoralità (edit) – L’IMMORALITÀ – 1978

25 – L’Incarico – UN UOMO DA RISPETTARE – 1972

26 – Inseguimento Mortale – LA TARANTOLA DAL VENTRE NERO – 1971 *

27 – Macchie Solari (The Victim – versione singolo) – MACCHIE SOLARI – 1974