Πέθανε ο Gordon Haskell, πρώην τραγουδιστής και μπασίστας των King Crimson

Πέθανε στα 74 του χρόνια ο Gordon Haskell, πρώην τραγουδιστής και μπασίστας των King Crimson. Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω της επίσημης σελίδας του μουσικού στο Facebook, στην οποία διαβάζουμε: «Με μεγάλη λύπη, ανακοινώνουμε τον θάνατο του Gordon, ενός σπουδαίου μουσικού και υπέροχου ανθρώπου που θα λείψει από πολλούς».

Ο Haskell πέρασε από τις τάξεις των King Crimson στα πρώτα τους χρόνια. Γνωριζόταν με τον Robert Fripp από τα σχολικά τους χρόνια. Τραγούδησε στον δεύτερο δίσκο της μπάντας, In The Wake of the Poseidon του 1970. Όταν ο Greg Lake εγκατέλειψε τη μπάντα για να φτιάξει τους Emerson, Lake & Palmer, ο Haskell ανέλαβε τόσο τα φωνητικά όσο και το μπάσο στον επόμενο δίσκο της μπάντας, Lizard, που κυκλοφόρησε επίσης την ίδια χρονιά.

Παρ' όλα αυτά, ο Gordon Haskell έφυγε από το συγκρότημα με την ολοκλήρωση του Lizard. Μετά από τη θητεία του στους Κing Crimson, ο μουσικός κυκλοφόρησε 13 σόλο δίσκους, με πιο πρόσφατο το The Cat Who's Got The Cream, που βγήκε φέτος τον Ιανουάριο.