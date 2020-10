Δείτε το νέο βίντεο κλιπ των HAIM

Φέτος οι HAIM επέστρεψαν στη δισκογραφία κυκλοφορώντας το πολύ δυνατό Women In Music Pt. III.

Πέρα από αυτό, τα βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησαν για τα singles του δίσκου είναι εξίσου δυνατά και φέρουν την υπογραφή του Paul Thomas Anderson. Έτσι, λοιπόν, μετά τα "Summer Girl", "Now I'm In It", "Hallelujah" και "The Steps", τώρα ο σκηνοθέτης αναλαμβάνει το βίντεο για το κομμάτι "Man From A Magazine".

Όπως και το εξώφυλλο του δίσκου (που επίσης ανέλαβε ο Anderson) έτσι και το νέο βίντεο εκτυλίσσεται στο Canter’s Deli και μάλιστα, γυρίστηκε την ίδια μέρα με τη φωτογράφιση, όπου υπήρξε η ιδέα η Danielle Haim να τραγουδήσει ζωντανά το "Man From A Magazine" μέσα στον χώρο.

Βλέπετε, λοιπόν, το βίντεο για το "Man From A Magazine" παρακάτω: