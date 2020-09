Για την Kamala Harris, ο 2Pac είναι ο καλύτερος εν ζωή ράπερ

Όταν η υποψήφια αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, Kamala Harris, ρωτήθηκε ποιος είναι ο καλύτερος εν ζωή ράπερ, εκείνη απάντησε τον 2Pac.

Την απάντηση αυτή έδωσε στο CNN και την Angela Rye, η οποία έσπευσε να την ενημερώσει πως ο 2Pac δεν είναι ζωντανός (εδώ και 24 χρόνια, για την ακρίβεια).

Η Harris τότε γέλασε και απάντησε: «Το ξέρω, το ξέρω, το κάνω συνέχεια αυτό».

Δεν ξέρουμε τι είναι πιο άβολο, αυτό που είπε η Kamala Harris ή το να επέλεγε τον Kanye West...

