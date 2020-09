Έρχεται νέος δίσκος από τους BTS

Από ό,τι φαίνεται, οι BTS δουλεύουν πυρετωδώς. Αφού έσπασε όλα τα ρεκόρ με το "Dynamite" και αφού λάνσαρε το δικό του βιντεοπαιχνίδι για κινητά, τώρα το κορεάτικο boyband ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο δίσκο.

Το Be (Deluxe Edition) όπως θα λέγεται ο επερχόμενος δίσκος των BTS, θα κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου και θα είναι η τρίτη κυκλοφορία τους που ακούμε φέτος μετά το Map of the Soul: 7 που κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο αλλά και το Map of the Soul: 7 - The Journey που κυκλοφόρησε στα ιαπωνικά τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, «το Be (Deluxe Edition) αντικατοπτρίζει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τους στοχασμούς των BTS ενόσω δούλευαν το άλμπουμ. Το νέο αυτό πρότζεκτ προσφέρει μία εμπειρία πλουσιότερου μουσικού φάσματος αλλά και την πιο BTS μουσική τους ως τώρα».