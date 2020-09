Ακούστε το ντουέτο του Kurt Vile με τον John Prine

Η εκδοχή τους στο "How Lucky" είναι η δεύτερη ηχογράφηση του John Prine που ακούμε μετά τον θάνατό του.

Ο Kurt Vile επιστρέφει και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Ο μουσικός ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου ep που θα έχει τίτλο Speed, Sound, Lonely KV και θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου από την Matador.

Στα 5 κομμάτια που θα απαρτίζουν το επερχόμενο ep, θα περιλαμβάνονται και δύο διασκευές σε κομμάτια του John Prine, ενώ στη μία μάλιστα συμμετέχει και ο ίδιος ο John Prine.

Πρόκειται για το κομμάτι του "How Lucky" το οποίο ηχογραφήθηκε στο Νάσβιλ και ο Kurt Vile χαρακτήρισε αυτή τη συνάντηση «την ίσως πιο ιδιαίτερη μουσική στιγμή της ζωής του».

To ντουέτο των δύο μουσικών στο "How Lucky" είναι η δεύτερη ηχογράφηση του John Prine που ακούμε μετά τον θάνατό του, ύστερα από το "I Remember Everything" που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούνιο.

Ακούτε το "How Lucky" παρακάτω: