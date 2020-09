Στο νέο κομμάτι των Gorillaz θα ακούσουμε τον Robert Smith

Οι Gorillaz συνεχίζουν να κυκλοφορούν κομμάτια από τη σειρά τραγουδιών Song Machine και στην ανακοίνωση του έκτου κατά σειρά κομματιού μαθαίνουμε πως σε αυτό θα ακούσουμε και τον Robert Smith των Cure.

Το νέο ήρθε από τα social media της μπάντας, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τίτλο του τραγουδιού ή το πότε θα το ακούσουμε.

Αναμένουμε, λοιπόν...

Coming up on Song Machine...

It's @RobertSmith 🚀

Follow your nearest Song Machine NOW!https://t.co/LxIgC7zkVH#SongMachine pic.twitter.com/vx3GFgDTUP