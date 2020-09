Η μπάντα επιστρέφει με νέο κομμάτι μετά από 5 χρόνια. Ακούστε το "Be A Rebel".

Με νέο κομμάτι επέστρεψαν οι New Order, το "Be A Rebel". To νέο single έρχεται μια πενταετία μετά τον τελευταίο δίσκο τους, Music Complete.

Ο Bernard Summner δήλωσε για το κομμάτι: «Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, θέλαμε να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με ένα νέο τραγούδι. Δεν θα μπορούμε να παίξουμε ζωντανά για κάποιον καιρό, αλλά η μουσική είναι ακόμα κάτι που μπορούμε να μοιραστούμε όλοι μαζί. Ελπίζουμε να το απολαύσετε...μέχρι να ξανασυναντηθούμε».

Ακούτε το "Be A Rebel" παρακάτω: