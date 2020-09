Μαντέψτε ποιο είναι το πιο εμπορικό Britpop κομμάτι των 90s

Το BBC Radio 2 εξέδωσε μια λίστα με τα 50 πιο εμπορικά Britpop κομμάτια των 90s και σε αυτήν, την κορυφή κατέλαβαν οι Oasis με το κομμάτι "Wonderwall".

Το κομμάτι από το δίσκο (What's The Story) Morning Glory? κυκλοφόρησε το 1995 και σε πρώτο χρόνο έφτασε στη δεύτερη θέση των βρετανικών charts. Στη τωρινή λίστα βέβαια που προέκυψε με επίσημα στοιχεία των charts, οι Oasis καταλαμβάνουν την κορυφή, μιας και το "Wonderwall" έχει πετύχει 1.4 εκατομμύρια πωλήσεις. Μάλιστα, η μπάντα από το Μάντσεστερ κατέχει και τη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, με το κομμάτι "Don't Look Back In Anger", με 1.02 εκατομμύρια πωλήσεις.

Η πρώτη δεκάδα με τα πιο εμπορικά Britpop κομμάτια των 90s διαμορφώνεται ως εξής:

1. Wonderwall – Oasis (1995)

2. Don’t Look Back In Anger – Oasis (1996)

3. Bitter Sweet Symphony – The Verve (1997)

4. D’You know What I Mean? – Oasis (1997)

5. Brimful Of Asha– Cornershop (1998)

6. The Drugs Don’t Work – The Verve (1997)

7. Whatever – Oasis (1994)

8. Country House – Blur (1995)

9. Roll with It – Oasis (1995)

10. Some Might Say – Oasis (1995)

