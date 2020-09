Οι BTS είναι το πρώτο K-Pop σχήμα που ανεβαίνει στην κορυφή του Billboard 100

Πρόσφατα, οι BTS κυκλοφόρησαν το κομμάτι "Dynamite" και ήδη από το πρώτο 24ωρο που ήταν «στον αέρα» έσπασε το ρεκόρ των περισσότερων προβολών στο Youtube μέσα σε μία ημέρα -με το εντυπωσιακό νούμερο των 101.1 εκατομμυρίων views.

Τώρα το κορεάτικο γκρουπ σπάει άλλο ένα ρεκόρ, πάλι με το κομμάτι "Dynamite", αυτή τη φορά στα charts του Billboard, αποτελώντας το πρώτο K-Pop σχήμα που ανεβαίνει στο νο 1 του Billboard 100.

Το "Dynamite" ντεμπούταρε στην πρώτη θέση των αμερικανικών charts με 33.9 εκατομμύρια streams εντός ΗΠΑ και 300.000 πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Πρόκειται, μάλιστα, για τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες ψηφιακές πωλήσεις από το Σεπτέμβριο του 2017 και το κομμάτι "Look What You Made Me Do" της Taylor Swift, που είχε πετύχει τις 353.000 πωλήσεις.

Όχι και άσχημα, θα έλεγε κανείς...