Οι BTS σπάνε το ρεκόρ των περισσότερων views στο Youtube μέσα σε ένα 24ωρο

Δεν είναι η πρώτη φορά που το κορεάτικο boyband των BTS σπάει κάποιο ρεκόρ, αυτή τη φορά πάντως, έσπασαν το ρεκόρ των περισσότερων προβολών ενός βίντεο στο Youtube μέσα σε ένα 24ωρο.

Πιο συγκεκριμένα, αυτό το πέτυχαν με το βίντεο για το κομμάτι "Dynamite" που κυκλοφόρησε στις 21 Αυγούστου και κατάφερε να «χτυπήσει» 101.1 εκατομμύρια προβολές μέσα στην πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του -κάνοντάς το το πρώτο βίντεο στο Youtube που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια προβολές σε ένα 24ωρο.

Το προηγούμενο σχετικό ρεκόρ κατείχαν οι επίσης συντοπίτισσες των BTS, Blackpink, που είχαν πιάσει τα 86.3 views σε ένα 24ωρο, με το κομμάτι "How You Like That".

Βλέπετε κι εσείς το "Dynamite" των BTS παρακάτω: