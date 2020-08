Δύο διασκευές έκανε διαθέσιμες η Anohni, σε κομμάτια των Bob Dylan και Nina Simone.

Τα κομμάτια "It’s All over Now, Baby Blue" και "Be My Husband" είναι διαθέσιμα για streaming πλέον και θα κυκλοφορήσουν ως επτάιντσα στις 2 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για τα πρώτα κομμάτια που ακούμε από εκείνη μετά το "Karma" του 2019.

Μπορείτε να τα ακούσετε εδώ.