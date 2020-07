Οι εννιά ζωές του Ozzy Osbourne σε ντοκιμαντέρ

Ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στον Ozzy Osbourne θα προβληθεί το φθινόπωρο.

Το film θα κάνει την πρεμιέρα του στο A&E στις 7 Σεπτεμβρίου και θα έχει τίτλο Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne. Αρχικά ήταν να κάνει την πρεμιέρα του στο South by Southwest, αλλά η πανδημία μετακίνησε προς τα πίσω την πρώτη προβολή του.

Πρόκειται για τηλεοπτική παραγωγή που δίνει έμφαση στους καλλιτέχνες που έχει επηρεάσει ο ίδιος, πέρα από τη ζωή του. Εκτός από τα μέλη της οικογένειάς του, Sharon, Jack και Kelly, έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τους Marilyn Manson, Rob Zombie, Ice-T, Rick Rubin, Post Malone και Jonathan Davis (Korn).