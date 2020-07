Κυκλοφόρησε το audiobook με ποιήματα της Lana Del Rey

Το Violet Bent Backwards Over the Grass περιέχει μουσική από τον Jack Antonoff. Ακούστε το "LA Who Am I To Love You".

Η Lana Del Rey κυκλοφόρησε την audiobook εκδοχή της νέας της ποιητικής συλλογής, Violet Bent Backwards Over the Grass.

Η συγκεκριμένη δουλειά περιέχει μουσική από τον συνεργάτη της, Jack Antonoff, που είχε αναλάβει και την παραγωγή του τελευταίου της δίσκου, Norman Fuvking Rockwell! και κυκλοφορεί από την Interscope.

Η...hard copy αλλά και e-book εκδοχή της ποιητικής συλλογής της μουσικού θα κυκλοφορήσει στις 29 Σεπτεμβρίου ενώ η CD και LP εκδοχή θα έρθει στις 2 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το ένα από τα δύο ποιητικά πρότζεκτ που η Del Rey έχει στα σκαριά, με το άλλο να είναι το Βehind the iron gates - insights from an institution, για το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες.

Επίσης, αναμένουμε και έναν δίσκο από την Lana Del Rey που θα έρθει στις 5 Σεπτεμβρίου.

Για την ώρα, ακούτε παρακάτω το "LA Who Am I To Love You" από το Violet Bent Backwards Over the Grass: