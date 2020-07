Πέθανε η Denise Johnson, που ακούσαμε σε δίσκους των Primal Scream και των A Certain Ratio

Πέθανε η Denise Johnson, τραγουδίστρια που ακούσαμε μεταξύ άλλων στο Screamadelica των Primal Scream, στα 56 της χρόνια. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Η τραγουδίστρια από το Μάντσεστερ, με καταγωγή από τη Τζαμάικα, τραγούδησε δίπλα στους Primal Scream από το 1990 έως το 1995, ενώ τα φωνητικά της ακούμε σε κομμάτια όπως το "Don’t Fight It, Feel It" και το "Come Together". Η Johnson είχε κάνει επίσης guest φωνητικά για τους A Certain Ratio αλλά και τους Electronic (τη σύμπραξη δηλαδή του Johnny Marr και του Bernard Sumner), τους Pet Shop Boys, τον Ian Brown, τον Bernard Butler και τον Michael Hutchence.

Η Denise Johnson αναμενόταν να κυκλοφορήσει την πρώτη σόλο, ακουστική δουλειά της τον Σεπτέμβριο.