"A Hymn" ή πώς οι Idles γράφουν μπαλάντα

Πριν λίγο καιρό και δύο χρόνια μετά το Joy As An Act Of Resistance, οι Idles ανακοίνωσαν τον τρίτο δίσκο τους, Ultra Mono που έρχεται στις 25 Σεπτεμβρίου από την Partisan και είναι ένας από τους δίσκους που ανυπομονούμε να ακούσουμε μέσα στο υπόλοιπο 2020.

Μετά από τα δύο πρώτα singles του δίσκου, "Mr. Motivator" και "Grounds", οι Idles κυκλοφορούν και τρίτο κομμάτι από το Ultra Mono, το "A Hymn" και αυτή τη φορά, δοκιμάζουν να ρίξουν τους τόνους σε σχέση με αυτό που τους έχουμε συνηθίσει.

Στο βίντεο του κομματιού, οι Idles μπαίνουν σε αμάξια και τριγυρνάνε, τραγουδώντας "I want to be loved / Everybody does". Το βλέπετε παρακάτω: