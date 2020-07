Οι AC/DC γιορτάζουν τα 40 χρόνια Back In Black με μια σειρά ντοκιμαντέρ

Την 40στή επέτειο του Back In Black θα γιορτάσουν οι AC/DC με μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ που έχουν να κάνουν με τη δημιουργία του κλασικού αυτού άλμπουμ.

Στο πρώτο επεισόδιο, που μπορείτε να δείτε από κάτω, βλέπουμε τη μπάντα να συζητά για τη δημιουργία του "You Shook Me All Night Long". Αυτό ήταν και το πρώτο single με τον Brian Johnson, μετά τον θάνατο του πρώτην frontman Bon Scott τον Φεβρουάριο του 1980.

Θα ακολουθήσουν και άλλα επεισόδια της σειράς τις επόμενες μέρες, πριν την επανακυκλοφορία του άλμπουμ που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιουλίου.