Έρχεται box set του Daniel Johnston

Μια μετά θάνατον κυκλοφορία του Daniel Johnston πρόκειται να δούμε σύντομα στα ράφια των δισκοπωλείων.

Το διπλό LP θα λέγεται The End Is Never Really Over και θα περιλαμβάνει τους δίσκους 1990 και Artistic Vice του μουσικού που πέθανε πέρυσι από ανακοπή καρδιάς.

Η ειδική κυκλοφορία θα βγει στο πλαίσιο της (τριπλής φέτος) Record Store Day στη Βρετανία στις 29 Αυγούστου και πέρα από τους δύο προαναφερθέντες δίσκους, το box set θα περιλαμβάνει αυτοκόλλητα, t-shirt και ένα λεύκωμα με σκίτσα του Daniel Johnston.

Και αυτό θα είναι το εξώφυλλό του: