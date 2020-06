Πότε θα ακούσουμε τους νέους Bright Eyes;

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, οι Bright Eyes ανακοίνωσαν τη δισκογραφική τους επιστροφή μετά από 9 χρόνια και τώρα ξέρουμε τις λεπτομέρειες για τον επερχόμενο δίσκο τους.

Έτσι, ο δίσκος που θα έχει τίτλο Down in the Weeds Where the World Once Was, πρόκειται να κυκλοφορήσει από την Dead Oceans στις 21 Αυγούστου.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει 14 κομμάτια μεταξύ των οποίων τα “Persona Non Grata”, “Forced Convalescence” και “One and Done”, τα οποία έχουμε ακούσει ήδη, ενώ σε αυτό θα πετύχουμε συμμετοχές από τον Flea και τον Jon Theodore (Mars Volta, Queens of the Stone Age).

Για την ώρα, οι Bright Eyes μας δίνουν ένα καινούργιο single, το "Mariana Trench".

Το ακούτε παρακάτω: