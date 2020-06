Σας έλειψαν οι Fiery Furnaces;

Τα αδέρφια Friedberger επιστρέφουν μετά από 11 χρόνια και μάλιστα στην Third Man Records. Ακούστε το "Down At The So And So On Somewhere".

Δεν περιμέναμε αυτή την επιστροφή αλλά μας ξάφνιασε ευχάριστα ότι οι Fiery Furnaces είναι πάλι εδώ μετά από 11 χρόνια δισκογραφικής απουσίας.

Τα αδέρφια Friedberger βρίσκονται πλέον στο ρόστερ της Third Man Records του Jack White και κυκλοφόρησαν ένα 7ιντσο με τα κομμάτια "Down at the So and So on Somewhere" και το "The Fortune Teller’s Revenge". Το single στη φυσική μορφή του πωλείται μαζί με ένα t-shirt και μια tote bag και τα έσοδα από αυτό θα πάνε υπέρ του Black Lives Matter και του AACM Chicago.

Σχετικά με τα δύο κομμάτια διαβάζουμε στο δελτίο τύπου:

«Τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν στη Νέα Υόρκη και μερικές ώρες βόρεια της Νέας Υόρκης στις 3 Φεβρουαρίου και στις 10-12 Φεβρουαρίου του 2020. Το "Down at the So and So on Somewhere" είναι ένα μετανιωμένο τραγούδι για το να μετανιώνεις. Τώρα μοιάζει ακόμη πιο στενάχωρο από ό,τι το θεωρούσαμε τότε: "Will you meet me" και τα λοιπά. Ο Matthew ήταν χαρούμενος που χρησιμοποίησε ένα σοβιετικό drum machine. Η Eleanor ήταν χαρούμενη που έπαιξε αληθινά ντραμς. Το "The Fortune Teller’s Revenge" είναι άλλο ένα στενάχωρο κομμάτι. Κόψαμε τις γραμμές από το πρώτο και το τρίτο κουπλέ: "with me; just kidding" και "leave everything to me". Στον Matthew αρέσει να ακούει την Eleanor να τραγουδάει: "I’m sorry to say I’ve never made a mistake". Στην Eleanor αρέσει που δεν μπορείς ακριβώς να πεις ποιος τραγουδάει τι, πότε».

Ακούτε το ένα από τα δύο νέα κομμάτια των Fiery Furnaces, "Down At The So And So On Somewhere", παρακάτω: