Ακούστε το νέο κομμάτι της Noname

Με νέο κομμάτι επέστρεψε η Noname, το "Song 33". Σε αυτό, η ράπερ κάνει αναφορά στον George Floyd και την Toyin Salau, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο Madlib.

Αυτές δεν είναι οι μόνες αναφορές της Noname στο κομμάτι, μιας και από ό,τι φαίνεται, αυτό αποτελεί και μια απάντηση στον J. Cole, ο οποίος, πριν δυο μέρες κυκλοφόρησε το κομμάτι "Snow on Tha Bluff", στο οποίο, φαίνεται να αναφερόταν στην ράπερ με στίχους όπως: “She mad at the celebrities, low key I be thinkin’ she talking bout me,” και “But shit, it’s something about the queen tone that’s bothering me.”

Η Noname, πάλι, απαντά μέσα από το "Song 33": “Wow look at him go/He really ’bout to write about me while the world is in smokes?/When his people in trees, when George was begging for his mother saying he couldn’t breathe/you thought to write about me?”.

Ακούτε το "Song 33" παρακάτω: