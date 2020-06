Πέθανε η Bonnie Pointer των Pointer Sisters

Πέθανε στα 69 της χρόνια από ανακοπή η Bonnie Pointer, ιδρυτικό μέλος των Pointer Sisters, έχοντας, όμως, χαράξει και δική της σόλο πορεία.

Την ανακοίνωση έκανε η αδερφή της και συνοδοιπόρος της στις Pointer Sisters, Anita Pointer, γράφοντας: «Με μεγάλη λύπη πρέπει να ανακοινώσω στους θαυμαστές των Pointer Sisters ότι η αδερφή μου, Bonnie, πέθανε σήμερα το πρωί. Η οικογένειά μας είναι συγκλονισμένη. Εκ μέρους των υπόλοιπων αδερφών, εμού και ολόκληρης της οικογένειας Pointer, ζητούμε τις προσευχές σας αυτή τη στιγμή».

Η Bonnie Pointer γεννήθηκε στο Όκλαντ της Καλιφόρνια και στα τέλη των 60s ξεκίνησε με τις αδερφές της το σχήμα Pointers-A Pair, που αργότερα θα γίνονταν οι Pointer Sisters. Γνώρισαν επιτυχία το 1973 με το ομώνυμο ντεμπούτο τους και το κομμάτι "Yes We Can Can". Το 1977 η Bonnie Poionter εγκατέλειψε τη μπάντα για να ακολουθήσει σόλο καριέρα.