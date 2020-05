Αυτό το σαββατοκύριακο θα απολαύσουμε ένα ιστορικό reunion των Led Zeppelin

Την ιστορία ίσως την έχετε διαβάσει. Στις 10 Δεκεμβρίου του 2007, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του συν-ιδρυτή της Atlantic, Ahmet Ertegün, έλαβε χώρα στο Λονδίνο μια μεγάλη συναυλία στη μνήμη του, η οποία είχε ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για το ίδρυμα του εκλιπόντα, το οποίο χρηματοδοτεί τις σπουδές Βρετανών, Αμερικανών και Τούρκων φοιτητών. Η τιμή του εισιτηρίου ήταν τότε 125 λίρες και η χωρητικότητα της αρένας O2 ήταν 18.000 θέσεις, αν και εισιτήριο "διεκδίκησαν" 20 εκ. άνθρωποι. Headliners ήταν οι Led Zeppelin.

Η αποτύπωση σε CD και DVD της συναυλίας αυτής κυκλοφόρησε 5 χρόνια αργότερα, με τίτλο Celebration Day. Τον Ιανουάριο του 2014 κέρδισε, μάλιστα, το βραβείο Γκράμι στην κατηγορία του καλύτερου ροκ άλμπουμ.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ για το Celebration Day, τις λεπτομέρειες της συναυλίας και της κυκλοφορίας.

Αυτό το live θα έχουμε, λοιπόν, την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το σαββατοκύριακο. Το Celebration Day θα γίνει διαθέσιμο από το κανάλι τους στο Youtube, αλλά και από το Avopolis. Θα ανέβει αυτό το Σάββατο, μετά τις 10 το βράδυ, και θα μείνει στο κανάλι τους για 3 ημέρες μετά τη διαδικτυακή πρεμιέρα του.

Ακολουθεί το setlist:

1. Good Times Bad Times

2. Ramble On

3. Black Dog

4. In My Time Of Dying

5. For Your Life

6. Trampled Under Foot

7. Nobody’s Fault But Mine

8. No Quarter

9. Since I’ve Been Loving You

10. Dazed And Confused

11. Stairway To Heaven

12. The Song Remains The Same

13. Misty Mountain Hop

14. Kashmir

15. Whole Lotta Love

16. Rock And Roll

Περισσότερα για το Celebration Day, εδώ.