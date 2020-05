Ήρθε η νέα on line πλατφόρμα της Deutsche Grammophon

Η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα της Deutsche Grammophon είναι εδώ, για μοναδικές εμπειρίες κλασικής μουσικής.

To premium περιεχόμενο για τους λάτρες της κλασικής μουσικής, συμπεριλαμβάνει music videos, ακυκλοφόρητο υλικό και άλλα πολλά.

Η Deutsche Grammophon δημοσίευσε πρόσφατα τη νέα online πλατφόρμα της, ειδικά σχεδιασμένη για τους λάτρες της κλασικής μουσικής και για μια μοναδική εμπειρία μέσα από performances και άλλο υλικό που θα κρατά τη σχέση αυτή του κοινού και της μουσικής, ζωντανή! Το όνομα της πλατφόρμας είναι DG Premium, και περιλαμβάνει αποκλειστικό υλικό.

Σημαντική επιπλέον δυνατότητα της DG premium είναι αυτή της αγοράς εισιτηρίων για live-streamed performances & events από μεγάλους καλλιτέχνες. Η DG Premium περιλαμβάνει επίσης και forum όπου οι φανς μπορούν online να συζητάνε για σχετικά θέματα, να ενημερώνονται για ψηφιακά events κ.ά.

Ένα αναμενόμενο ψηφιακό δρώμενο είναι το Bayreuth Festival 2020. Περισσότερες λεπτομέρειες για σχετικές δραστηριότητες αλλά και για το πρόγραμμα του φεστιβάλ, θα ανακοινωθούν σύντομα.

‘Άλλο highlight event της DG Premium που αναμένεται, είναι η πρεμιέρα του video με την εμφάνισης τους συνθέτη John Williams στη Βιέννη. Μαζί του μάλιστα θα συναντάνται και η Anne-Sophie Mutter.

“Ever since its foundation over 120 years ago, Deutsche Grammophon has led the way in connecting classical artists and audiences through the latest high-quality technology,” - Dr Clemens Trautmann, President Deutsche Grammophon.

Η δημοσίευση της DG Premium πλατφόρμας ξεκινά με την ανάρτηση μιας πλούσιας συλλογής από video που δίνει στο κοινό πρόσβαση σε 120 ηχογραφήματα που εκπροσωπούν την Deutsche Grammophon.

Το μενού της DG Premium περιλαμβάνει επίσης και videos από τους Avi Avital, Daniel Barenboim, Seong-Jin Cho, Albrecht Mayer, Andreas Ottensamer & Anna Prohaska.

Περισσότερα για την on line πλατφόρμα της Deutsche Grammophon εδώ.