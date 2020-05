Στο τελικό στάδιο το νέο άλμπουμ των Smashing Pumpkins, αλλά ο Billy Corgan ετοιμάζει άλλο ένα

Έχει περάσει ενάμισης χρόνος από το Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun., το τελευταίο άλμπουμ των Smashing Pumpkins και στο μεταξύ δεν έχουν μείνει άπραγοι.

Σύμφωνα με τον κιθαρίστα τους, Jeff Schroeder, ο Billy Corgan αυτό τον καιρό δουλεύει πάνω σε δύο ξεχωριστά άλμπουμ των Smashing Pumpkins.

Ήδη γνωρίζουμε ότι η επόμενη δουλειά τους θα κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά, μιας και υπάρχουν ήδη 21 κομμάτια έτοιμα - μια δουλειά που όπως έχει πει ο Corgan, θα είναι κάπως διαφορετική. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ηχογραφήσεις τελείωσαν πριν την καραντίνα.

Ο Corgan, όμως, δεν κάθισε στα αυγά του: ήδη ετοιμάζει το επόμενο νέο άλμπουμ, σύμφωνα με τον Schroeder.