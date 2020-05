Συλλεκτική επανακυκλοφορία για το Closer των Joy Division

Σε δύο μήνες κλείνουμε 40 χρόνια από το Closer, το δεύτερο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ των Joy Division.

Την επέτειο αυτή θα εορτάσει η εταιρεία τους με την επανακυκλοφορία του σε βινύλιο (και streaming), στις 17 Ιουλίου.

Στην κυκλοφορία της Rough Trade θα περιλαμβάνονται και τα remastered 7" singles “Love Will Tear Us Apart”, “Transmission” και “Atmosphere”, με το αυθεντικό artwork. B-side στο “Transmission” είναι το “Novelty”, αντίστοιχα στο “Atmosphere” βρίσκουμε το “She’s Lost Control”, ενώ στην πίσω πλευρά του “Love Will Tear Us Apart” υπάρχει το “These Days.”