Πέθανε ο Tony Allen, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του afrobeat

Την τελευταία του πνοή άφησε στο Παρίσι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του afrobeat (σε αυτόν οφείλεται το beat του afro ιδιώματος), ο Tony Allen - πολύ αγαπητός και στη χώρα μας. Ο Tony Allen, νιγηριανός drummer & συνθέτης, θα γινόταν φέτος 80 ετών.

Μαζί με τον Fela Kuti αναμειγνύουν στα '70s τις παραδοσιακές αφρικανικές φόρμες με τη τζαζ, το φανκ και την ψυχεδέλεια, διατηρώντας τη βάση του “call and response” (ερώτηση-απόκριση) - έτσι κάνουν διακριτό το χαρακτήρα του afrobeat αναφορικά με τα ήδη υπάρχοντα μουσικά είδη των highlife, soukous, makossa, palm-wine κ.α.

Τόσο η επαναστατικότητα αυτής της μουσικής όσο και η ριζοσπαστικότητα των στίχων έδωσαν πνοή στο δοκιμαζόμενο λαό της Νιγηρίας που πλέον είχε αποκτήσει το δικό του «ρήτορα-πολιτικό» για να θίξει με φωνή δυνατή τις ντροπιαστικές και ανήθικες κυβερνήσεις, τη δουλοπρέπεια και το μιμητισμό προς τη Δύση, τις πολυεθνικές που ρουφούσαν το αίμα του λαού ή τις φυλετικές διαμάχες και τους πολυάριθμους εμφύλιους πολέμους που είχαν γονατίσει ένα ολόκληρο έθνος. Και όπως είχε σχολιάσει ο ίδιος ο Fela Kuti, “With my music, I create change… I am using my music as a weapon.”

Η ιστορία λέει ότι όταν ο Tony Allen εγκατέλειψε τη μπάντα τού Fela Kuti, ο τελευταίος αναγκάστηκε να πάρει στη θέση του τέσσερις μουσικούς.

Ο Brian Eno τον θεωρούσε τον πιο σπουδαίο ντράμερ των τελευταίων 50 χρόνων. Από τα 30 άλμπουμ που ηχογράφησε με τον Fela Kuti και τους Koola Lobitos (αργότερα Africa ’70), τις 15 προσωπικές δουλειές και τις αναρίθμητες –και πολυποίκιλες συνεργασίες του– ο Allen κρατούσε ολοζώντανο μέσα του τον ηλεκτρισμό και την ενέργεια της μουσικής, μιας μουσικής δίχως σύνορα.

Διαβάστε εδώ μια συνέντευξη που έδωσε στη Ναταλί Τσιριγώτη πριν 16 χρόνια, στο ακμαίο τότε, avopolis.dance.

...και εδώ μία ακόμη, από το 2008, πριν παίξει ζωντανά στο Fuzz:

Επίσης, εδώ το πέρασμά του από το Synch Festival του 2004, μια ανταπόκριση για την εμφάνισή του στο Fuzz, το 2008, κι εδώ εδώ μία ακόμα ανταπόκριση από την εμφάνισή του στο Synch Festival, το καλοκαίρι του 2010.