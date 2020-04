Instagram live event για την Amy Winehouse σήμερα

Κλείνουμε 13 χρόνια από την κυκλοφορία του single “Back to Black”

Ένα ειδικό Instagram Live event σχεδιάζει για σήμερα, Πέμπτη προς Παρασκευή, το Μουσείο Grammy, που εδρεύει στο Λος Άντζελες των Η.Π.Α.. Το live event συμπίπτει με την 13η επέτειο από την κυκλοφορία του single “Back to Black” της Amy Winehouse και πρόκειται για την (εικονική) συνέχεια της έκθεσης που έτρεχε από τον Ιανουάριο εκεί για τη ζωή και το στιλ της Amy. Η έκθεση θυμίζουμε ότι είχε τίτλο «Beyond Black – The Style of Amy Winehouse».

Στη συλλογή περιλαμβάνονταν φορέματα που φόρεσε η τραγουδίστρια το 2008, όταν κέρδισε πέντε μουσικά βραβεία Grammy, ή κατά την απονομή των βραβείων Brit 2007 - γενικότερα... ενδύματα που φόρεσε σε σημαντικές στιγμές της καριέρας της, αλλά και βίντεο από την καθημερινότητά της, από τις τελετές απονομής των Grammy, προσωπικά χειρόγραφα, σημειώματα και στίχοι, το άρωμά της, συλλογή δίσκων και κομμάτια από την αποκλειστική σειρά που σχεδίασε για τον Fred Perry.

Στο σημερινό event, σε παρουσίαση της Eve Barlow, θα περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με τη στυλίστριά της, Naomi Parry, αλλά και τη στενή της φίλη, Catriona Gourlay. Το event θα λάβει χώρα σήμερα, ξημέρωμα Πέμπτης προς Παρασκευή, στη 01:00.

Συντονιστείτε στο instagram account του μουσείου, εκείνη την ώρα.